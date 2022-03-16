WADA подписало соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заключило соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся ряда вопросов по разработке антидопинговых программ в течение трех лет, в том числе мер по утверждению Всемирного антидопингового кодекса в странах АСЕАН.

«Глобальная антидопинговая система опирается на сотрудничество между различными сторонами, заинтересованными в этом. Меморандум между WADA и АСЕАН активизирует антидопинговую работу, проводимую правительствами и национальными антидопинговыми организациями в этом регионе», – заявил президент WADA Витольд Банька.

В число стран АСЕАН входят Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.