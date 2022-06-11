WADA получит грант на 1,43 млн евро от Евросоюза на расширение антидопинговой деятельности

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получит грант на сумму до 1,43 млн евро от Европейского союза.

В частности, средства будут предоставлены Европейском исполнительным агентством по образованию и культуре.

Ожидается, что это поможет WADA расширить свою деятельность, связанную с образовательными программами для антидопинговых организаций, а также по взаимодействию с правоохранительными органами.

«Развитие продуктивных отношений между антидопинговыми организациями и правоохранительными органами имеет крайне важное значение, и этот проект даст обеим сторонам компетенции и поддержу, необходимые для достижения успеха», – заявил президент WADA Витольд Банька.