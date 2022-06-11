WADA получит грант на 1,43 млн евро от Евросоюза на расширение антидопинговой деятельности

Теги допинг WADA Витольд Банька Биатлон

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получит грант на сумму до 1,43 млн евро от Европейского союза.

В частности, средства будут предоставлены Европейском исполнительным агентством по образованию и культуре.

Ожидается, что это поможет WADA расширить свою деятельность, связанную с образовательными программами для антидопинговых организаций, а также по взаимодействию с правоохранительными органами.

«Развитие продуктивных отношений между антидопинговыми организациями и правоохранительными органами имеет крайне важное значение, и этот проект даст обеим сторонам компетенции и поддержу, необходимые для достижения успеха», – заявил президент WADA Витольд Банька.

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