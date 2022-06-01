Артем Истомин: «Мне ближе европейский уклад, где тренер – это помощник для спортсмена, а не вышестоящий, а потому с ним можно на ты»

Тренер Артем Истомин рассказал, как общается со спортсменами.

– Конечно, есть обговоренные правила игры. Спортсмены их знают, поэтому я даже не говорю о них самостоятельно. Если мы находимся в команде, в коллективе, то, конечно, надо называть меня на вы и Артем Евгеньевич. Если разговариваем где-то тет-а-тет, то можем перейти на ты. Мне это было бы удобнее, но в то же время я понимаю нашу систему.

Мне ближе европейский уклад, где тренер – это помощник для спортсмена, а не вышестоящий, а потому с ним можно на ты. При этом я достаточно требовательный к ним, а в тренировочном процессе и дисциплине вне тренировок тем более.

– В большинстве иностранных команд с тренерами общаются на ты, но когда назвала в интервью своего наставника «Леша Волков», многие это восприняли как грубое нарушение субординации и отсутствие дисциплины в команде. Надеюсь, в вашем отношении такого не будет.

– Я тоже на это надеюсь. В то же время, если у кого-то простреливает подобное в коллективе, я сразу останавливаю. Но не вижу ничего плохого, если в разговоре тет-а-тет мы перейдем на ты, – сказал Истомин.

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