Кристина Резцова: «Я отношусь к тем, кто любит пробовать новое, что-то свое привносить. Думаю, тандем Норицына и Истомина будет хороший»

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о подготовке под руководством тренеров Виталия Норицына и Артема Истомина.

«Глобальных задач на сбор нет (с 14 мая группа Истомина готовится в Приэльбрусье – Sports.ru), нужно вспомнить, что такое спорт. В любом случае, когда неделю ничего не делаешь, нужно мышцы подготовить к сборам. Тренеры, Истомин и Норицын написали план тренировок.

Как отношусь к этой комбинации тренеров? Не знаю, как это будет выглядеть, когда они будут вдвоем. Я отношусь к тем, кто любит пробовать новое, искать, добавлять, что-то свое привносить. Думаю, тандем будет хороший, будет что почерпнуть у них.

Планирую ездить на сборы всей семьей, видеть, как ребенок растет. Главное, чтобы дочь была рядом, буду делать все, чтобы она ездила со мной. В этом году будет полегче все это обустроить», – сказала Резцова.

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