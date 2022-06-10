Норицын о том, почему Резцова пропускает сбор в Раубичах: «Кристина занимается новыми прикладами. Необходимо ее нахождение в России с оружейным мастером»

Теги сборная России жен Виталий Норицын Кристина Резцова Биатлон

Тренер российской биатлонистки Кристины Резцовой Виталий Норицын рассказал, почему спортсменка пропускает сбор группы Артема Истомина в белорусских Раубичах.

«Кристина занимается в данный момент новыми прикладами. Поэтому необходимо ее нахождение в России непосредственно с оружейным мастером. Потому что там много навесного оборудования.

За июнь надо все эти вопросы закрыть и уже приступить к полноценной работе. Она сейчас находится в Питере, работает. Мы всегда на связи. Мы ее полностью методически сопровождаем», – сказал Норицын.

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