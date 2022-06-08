Каминский и Шашилов остались старшими тренерами сборной России по биатлону, Касперович и Норицын вновь вошли в состав команды

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Министерство спорта России опубликовало список тренеров и специалистов, которые будут работать с командой в 2022-2023 годах. 

Старшим тренером мужской сборной России остался Юрий Каминский, женской – Михаил Шашилов.

В состав тренеров российской команды вновь вошли Александр Касперович и Виталий Норицын. С 2020 по 2022 год они работали в сборной Болгарии.

Полный список специалистов представлен на сайте Минспорта. 

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