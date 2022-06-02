Халили об уходе из группы Каминского: «У меня нет ни с кем разногласий. Благодарен, что у нас был такой коллектив и такая команда»

Российский биатлонист заявил, что у него нет разногласий с тренерами группы Юрия Каминского.

Ранее спортсмен перешел от Каминского в группу .

– Я бы хотел поблагодарить тренеров и всех остальных специалистов, с которыми работали в прошлом сезоне. И спортсменов, и смазчиков, и врачей. И Артема Евгеньевича Истомина, и Юрий Михайловича Каминского, и Максима Геннадьевича Максимова.

Считаю, мы неплохо поработали и провели хороший сезон. Я благодарен, что у нас был такой коллектив и такая команда. А разногласия... у меня нет ни с кем разногласий.

– Каково вообще готовиться к сезону в одной группе с женщинами?

– В юниорской команде всегда ездили вместе и мальчики, и девочки. Поэтому такая практика была, хоть и не в основной сборной.

– Кто будет непосредственно вас готовить?

– Истомин, Норицын, Куваев. Это все тренеры нашей команды. У нас есть общая команда, и тренировки подразумеваются общие. Все хорошо. Всегда надо пробовать что-то новое.

– Как вы с Истоминым общаетесь, на «вы»? У вас же маленькая разница в возрасте.

– С отчеством. Внутри команды мы будем общаться на «вы», с отчеством. С другой стороны, посмотрите на европейских тренеров. Там все спокойно называют друг друга по имени, и с этим нет никаких проблем. Главное – уважать тренера, относиться к нему именно как к тренеру. И с остальным уже не должно быть проблем.

– У него действительно какие-то инновационные методы?

– Я его считаю хорошим специалистом.

– Почему на первом сборе вы с Даниилом оказались отдельно от группы Истомина: вы в Сочи, они – в Терсколе?

– Тут больше организационные моменты. Потому что официально составы будут с июня. Плюс в Терсколе нет стрельбища. Также – и этот момент я тоже обсуждал – до 14 мая я проводил сбор в Кировске. Из-за всех этих обстоятельств мы поехали в Сочи, где есть все условия для подготовки в мае: высота, стрельбище и более безопасные дороги, – сказал Халили.