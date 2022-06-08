Кристина Резцова: «Сделала две новые ложи, чтобы поправить недостающий компонент в подготовке – стрельбу»

Российская биатлонистка рассказала об обновлении винтовки к новому сезону.

«Сейчас после межсборья поеду в Санкт-Петербург. Команда едет в Раубичи, но я сделала две новые ложи, чтобы поправить недостающий компонент в своей подготовке, то есть стрельбу. Ханты-Мансийск выделил мне второй ствол, но его не успели внести в международное разрешение на вывоз в Беларусь. Поэтому с двумя стволами я туда ехать не могу.

Посовещавшись с Истоминым и Норицыным, мы решили, что мне важнее сейчас провести стрелковую подготовку и разобраться с тем, с какими ложей и стволом я буду работать дальше, чтобы за июнь подогнать оружие и работать дальше с одной винтовкой.

Одну ложу мне делала , она у меня на руках. А вторую послезавтра еду доделывать и подгонять под себя во Владимир.

Украшу ли их? Нет, я люблю, когда все гармонично, не люблю стразы, для меня привычнее минимализм. Вторую даже не знаю, какого цвета сделаю, а первая – глубокого синего цвета», – сказала Резцова.