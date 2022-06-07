Муж Нигматуллиной: «Не понимаю, почему сейчас нам дали карт-бланш на самоподготовку, а в прошлом – нет? Ситуация перед началом прошлого сезона напрягала»

, тренер и муж российской биатлонистки , рассказал о разногласиях с главой Союза биатлонистов России (СБР) Виктором Майгуровым перед олимпийским сезоном.

«Я не понимаю, почему сейчас нам дали карт-бланш на самоподготовку, а в прошлом – нет? Результат нужно показывать вне зависимости от того, является сезон олимпийский или нет. Даже сейчас, когда международный сезон находится под вопросом, нужно все равно готовиться – нельзя исключать, что с нас снимут отстранение.

Ситуация перед началом прошлого сезона напрягала. Желание уйти на самоподготовку я озвучивал и в сентябре на тренерском совете, на котором, по непонятным мне причинам, Виктор Викторович Майгуров отсутствовал.

В итоге все дошло до ненужной писанины – докладных со стороны Михаила Викторовича Шашилова, который в одном из интервью рассказал, что сделал это с подачи Майгурова. К чему это было, я понять не могу, ведь можно было договориться во время того же тренерского совета, который имел особое значение в свете подготовки к . Но его там не оказалось, хотя я готов был лично высказать свое отношение к происходящему.

Докладная Шашилова была рассмотрена дисциплинарным комитетом . Его возглавляет Алексей Викторович Нуждов. Он нас внимательно выслушал и согласился с тем, что нашей вины в сложившейся ситуации не было – травма действительно была серьезной, наше решение провести индивидуальную подготовку было верным. За это мы ему благодарны.

К Ульяне нужен индивидуальный подход, необходимо знать, какие упражнения ей можно выполнять, а какие – нет. Мы знаем друг друга уже семь лет, тренирую я ее три с лишним года. К своей работе я отношусь очень ответственно, благодаря отцу я имею определенные принципы, которые мне помогают в сложных ситуациях», – сказал Нигматуллин.