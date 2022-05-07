Нигматуллина и Буртасова обратились в СБР с просьбой разрешить подготовку к сезону отдельно от команды

Биатлонистки Ульяна Нигматуллина и Евгения Буртасова обратились в биатлонистов России (СБР) с просьбой разрешить проходить подготовку к сезону отдельно от команды.

Об этом сообщил президент СБР Виктор Майгуров.

«Нигматуллина обратилась с просьбой разрешить ей готовиться с региональной командой, которую возглавляет ее муж. Думаю, мы можем пойти навстречу в этом плане.

То же самое – . Она попросила разрешить готовиться индивидуально по инициативе руководителя.

Кристина Резцова с такой просьбой не обращалась. Мы это еще обсудим, учитывая, что Виталий Норицын, скорее всего, будет работать с командой. Этот специалист оказывал ей консультационную поддержку. Возможно, она будет готовиться с командой в том числе», – сказал Майгуров.

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