Нигматуллина и Буртасова обратились в СБР с просьбой разрешить подготовку к сезону отдельно от команды

Биатлонистки Ульяна Нигматуллина и Евгения Буртасова обратились в Союз биатлонистов России (СБР) с просьбой разрешить проходить подготовку к сезону отдельно от команды.
Об этом сообщил президент СБР Виктор Майгуров.
«Нигматуллина обратилась с просьбой разрешить ей готовиться с региональной командой, которую возглавляет ее муж. Думаю, мы можем пойти навстречу в этом плане.
То же самое – Евгения Буртасова. Она попросила разрешить готовиться индивидуально по инициативе руководителя.
Кристина Резцова с такой просьбой не обращалась. Мы это еще обсудим, учитывая, что Виталий Норицын, скорее всего, будет работать с командой. Этот специалист оказывал ей консультационную поддержку. Возможно, она будет готовиться с командой в том числе», – сказал Майгуров.
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