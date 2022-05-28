Марте Ульсбю-Ройселанн: «Муж сделает все, чтобы немецкие биатлонистки подошли к ЧМ в Оберхофе в лучшей форме. Для меня это мотивация»

Трехкратная олимпийская чемпионка Марте Ульсбю-Ройселанн объяснила решение продолжить спортивную карьеру.

«Если бы я остановилась прямо сейчас, это действительно было бы идеальным завершением карьеры. Но также я понимала, что могу пожалеть об этом решении. Меня не покидало чувство, заставлявшее думать, что у меня есть еще год», – заявила норвежка.

По словам спортсменки, дополнительным стимулом для продолжения карьеры стало решение мужа, Сверре Ройселанна, стать тренером женской сборной Германии.

«Думаю, это поможет мне продержаться еще год. Неинтересно начинать жизнь вне спорта без человека, с которым ты эту жизнь связываешь.

Я добилась всего, о чем мечтала. Это приятное чувство. Но запал еще есть, поэтому мне нужны новые цели. Чемпионат мира будет в Оберхофе, уверена, Сверре сделает все возможное, чтобы его спортсменки подошли к турниру в лучшей форме. Для меня этом мотивация», – сказала Ульсбю-Ройселанн.