Тандревольд о продолжении карьеры Экхофф и Ройселанн: «Я и не верила, что они закончат. Они обе не насытились биатлоном»

Норвежская биатлонистка прокомментировала решение партнерш по команде и продолжить спортивную карьеру.

«Замечательно, что они продолжат, но я и не верила, что они закончат. Я их очень хорошо знаю. Они обе были не уверены, но я вижу в них радость от биатлона, и не в последнюю очередь желание развиваться. Именно это делает их такими сильными – они обе не насытились биатлоном. Так что я не переживала, что они завершат карьеру», – сказала Тандревольд.

«Тело может дать больше, и я подумала, что, наверное, было бы грустно завершать карьеру, когда мысленно я еще не закончила. Но мне пришлось оценивать общую ситуацию – будет ли достаточно возможностей видеться со Сверре (муж спортсменки – Sports.ru) и семьей.

В то же время я знаю, какую работу необходимо выполнить, твердо расставляя приоритеты в течение года. Речь идет о поиске баланса, чтобы была жизнь и вне биатлона», – отметила Ульсбю-Ройселанн.

«Мы надеемся, что Тириль и Марте будут выступать как можно дольше, но просто желания мало. Это зависит от многих вещей, таких как здоровье, планирование семьи и других.

Мы готовимся к 2026 году ( в Италии), чтобы к тому моменту у нас была хорошая команда. Мы намерены подготовить молодых девушек и сделать смену поколений как можно более мягкой. Мы не знаем, произойдет ли это через один, два или три года, но начинаем уделять этому внимание уже сейчас», – добавил тренер норвежек Патрик Оберэггер.