Норвежские олимпийцы встретились с королем Норвегии

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Норвежские спортсмены, участвовавшие в зимних Олимпийских играх в Пекине, встретились с королем Норвегии Харальдом V. 

Мероприятие прошло в официальной резиденции короля в Осло. 

На встрече присутствовали биатлонистки Марте Ульсбю-Ройселанн, Каролине Кноттен, Тириль ЭкхоффИда Лиен, лыжники Йоханнес КлэбоСимен Хегстад КрюгерХанс Кристер Холунн, Эмиль Иверсен, Пол Гульберг, горнолыжник Кьетиль Янсруд и другие спортсмены. 

Сборная Норвегии на Олимпиаде в Пекине заняла первое место в общекомандном зачете. На счету норвежцев 37 медалей (18-8-13). 

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