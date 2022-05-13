Норвежские олимпийцы встретились с королем Норвегии

Норвежские спортсмены, участвовавшие в зимних Олимпийских играх в Пекине, встретились с королем Норвегии Харальдом V.
Мероприятие прошло в официальной резиденции короля в Осло.
На встрече присутствовали биатлонистки Марте Ульсбю-Ройселанн, Каролине Кноттен, Тириль Экхофф, Ида Лиен, лыжники Йоханнес Клэбо, Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунн, Эмиль Иверсен, Пол Гульберг, горнолыжник Кьетиль Янсруд и другие спортсмены.
Сборная Норвегии на Олимпиаде в Пекине заняла первое место в общекомандном зачете. На счету норвежцев 37 медалей (18-8-13).