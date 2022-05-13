Норвежские олимпийцы встретились с королем Норвегии

Норвежские спортсмены, участвовавшие в зимних Олимпийских играх в Пекине, встретились с королем Норвегии Харальдом V.

Мероприятие прошло в официальной резиденции короля в Осло.

На встрече присутствовали биатлонистки , Каролине Кноттен, , , лыжники , , , , , горнолыжник и другие спортсмены.

Сборная Норвегии на Олимпиаде в Пекине заняла первое место в общекомандном зачете. На счету норвежцев 37 медалей (18-8-13).

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