Майгуров о подготовке стадиона «Лаура»: «Кубок Содружества должен пройти на уровне, не уступающем биатлонному турниру Олимпийских игр или этапам Кубка мира»

Президент Союза биатлонистов России ( ) рассказал о подготовке стадиона «Лаура» в Сочи, который примет первый этап Кубка Содружества 23-29 августа.

– По итогам двух дней работы было решено создать организационный комитет на уровне спорта Российской Федерации, поскольку соревнования на Кубок Содружества будут международными, статус их достаточно высок. Участники совещания сошлись во мнении, что они должны пройти на высочайшем организационном уровне, не уступающем биатлонному турниру Олимпийских игр или этапам Кубка мира.

Слава богу, наследие здесь, в Красной Поляне, имеется, все службы, все помещения, здания – все сохранено, поэтому, думаю, нам будет не сложно реализовать намеченное.

Отрадно, что благодаря сотрудничеству с компанией «Газпром» мы возвращаем наш олимпийский лыже-биатлонный комплекс на орбиту спортивных состязаний. После Игр в Сочи «Лаура» использовалась нами в основном как тренировочная база, но она была создана для проведения соревнований и очень здорово, что уже этим летом мы проведем здесь Кубок Содружества.

Роль генерального спонсора СБР в этом очень велика: по нашей просьбе компания «Газпром» произведет работы по улучшению лыже-роллерной трассы, чтобы сделать ее максимально безопасной для спортсменов, особенно для летнего биатлона. На совещании мы точечно определили необходимость усовершенствования различных объектов комплекса, которые будут выполнены к началу августа.

Надеюсь, что обновление «Лауры» и проведение здесь Кубка Содружества принесет имиджевые плюсы и «Газпрому», и СБР, и нашему вида спорта в целом.

– Многие болельщики опасаются, что политические события могут отразиться на сотрудничестве СБР и «Газпрома» не лучшим образом.

– У меня нет таких опасений. За два года работы мы вернули доверие нашего генерального спонсора и перешли от годичных спонсорских контрактов, которые нужно было продлевать каждый сезон, сразу на трехлетнее соглашение, которое позволяет СБР с уверенностью смотреть в будущее и планировать мероприятия в новом олимпийском цикле, – сказал Майгуров.

Что сейчас с «Лаурой» – ареной Сочи-2014, где побеждали Легков и Шипулин? Мы там побывали и увидели дырки вместо олимпийских колец