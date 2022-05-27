Халили о сборе с Серохвостовым в Сочи: «Я с 2015 года много практикую тренировки один. Думаю, что во многом это идет на пользу, и Даниил тоже попробует»

Российский биатлонист Карим Халили высказался о пользе самоподготовки.

В преддверии нового сезона Халили и Даниил Серохвостов перешли в группу Артема Истомина. Но сейчас оба спортсмена тренируются отдельно в Сочи.

– Непривычно, что тренера рядом нет? Или нормально?

– Мне-то точно, в принципе, привычно, поэтому нормально. Я, наверное, с 2015 года довольно-таки много практикую тренировки один. Я думаю, что во многом это идет на пользу, и Даниил тоже попробует», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Серохвостов о сборе с Халили в Сочи: «Мы тренируемся по плану Истомина. Созваниваемся каждый вечер»