Нигматуллина о самоподготовке: «Важно, чтобы была зона комфорта, а на тренировках нужно выкладываться и максимально выходить из нее»

Теги сборная России жен Виталий Норицын Ильшат Нигматуллин Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Биатлон

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала о подготовке к сезону под руководством мужа Ильшата Нигматуллина.

«Это мне максимально подходит, свой план, свои сборы. Важно, чтобы была зона комфорта, а на тренировках нужно выкладываться и максимально выходить из нее. Ильшат – толковый специалист, думаю, это подтвердилось.

Я решила ничего не менять, я уже работала с Виталием Норицыным, я его уважаю и считаю, что он помог мне и поднял мою физическую форму. Но сейчас другой этап, когда мне, возможно, нужны новые тренировки и другая команда. В сборной Удмуртии я тренируюсь с мужским составом, это большая мотивация, женщинам полезно тренироваться с мужчинами.

Если ли планы присоединиться к основной команде, к одной из групп? Мы сейчас находимся на одном сборе, видим друг друга, спарринг проведем на летнем сборе в Сочи, пока же практикуюсь с парнями», – сказала Нигматуллина.

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