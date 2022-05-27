Нигматуллина о самоподготовке: «Важно, чтобы была зона комфорта, а на тренировках нужно выкладываться и максимально выходить из нее»

Российская биатлонистка рассказала о подготовке к сезону под руководством мужа .

«Это мне максимально подходит, свой план, свои сборы. Важно, чтобы была зона комфорта, а на тренировках нужно выкладываться и максимально выходить из нее. Ильшат – толковый специалист, думаю, это подтвердилось.

Я решила ничего не менять, я уже работала с , я его уважаю и считаю, что он помог мне и поднял мою физическую форму. Но сейчас другой этап, когда мне, возможно, нужны новые тренировки и другая команда. В сборной Удмуртии я тренируюсь с мужским составом, это большая мотивация, женщинам полезно тренироваться с мужчинами.

Если ли планы присоединиться к основной команде, к одной из групп? Мы сейчас находимся на одном сборе, видим друг друга, спарринг проведем на летнем сборе в Сочи, пока же практикуюсь с парнями», – сказала Нигматуллина.