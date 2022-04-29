Шашилов о словах тренера Нигматуллиной про докладные: «Майгуров попросил написать. СБР требовалось провести отсутствие спортсменки по документам»

Тренер женской сборной России по биатлону ответил на слова , личного наставника и мужа Ульяны Нигматуллиной, о докладных на спортсменку.

– «От Михаила Викторовича шли докладные, почему Ульяны нет на централизованной подготовке». (Муж Нигматуллиной). «Знаю еще одну спортсменку, на которую он писал докладные». (Муж Куклиной). Это как вообще?

– Нигматуллина не приехала на сбор, Майгуров попросил написать докладную. Как это преподнесли самой Ульяне, не знаю, могли по-всякому. Идея была в том, что требовалось провести отсутствие спортсменки по документам. Сделал, что сказали. Других докладных не писал.

– Неприезд спортсменки на сбор – ЧП?

– Нет, если тренер в курсе.

– Вы знали в случае с Нигматуллиной?

– Она информировала , главу удмуртской федерации и члена правления СБР. Он решал вопрос с Майгуровым, моя работа была сугубо бумажной, по просьбе сверху. Мужья защищают жен, понятно, внимания не обращаю, стараюсь быть выше этого, – сказал Шашилов.

Тренер Нигматуллиной: «От Шашилова шли докладные, почему Ульяны нет на централизованной подготовке, а от нас объяснительные»