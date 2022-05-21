«Предстоит много работы, чтобы заручиться поддержкой спортивных организаций». Глава НОК Норвегии о возможной заявке на проведение Олимпиады

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Норвегии Берит Кьелл высказалась о возможной заявке страны на проведение зимних Игр.

Сообщалось, что Норвегия может стать одним из претендентов на Олимпиаду 2030 или 2034 годов. На данный момент 23 норвежских спортивных организации страны поддержали инициативу.

«В общей сложности речь идет о 66 организациях в норвежском спорте, поэтому предстоит много работы, чтобы заручиться поддержкой с их стороны.

Места проведения? Мы пока далеки от этого вопроса, несмотря на то что кто-то уже обсуждает это. Пока слишком рано. Сейчас мы на первом этапе процесса, надо все сопоставить.

Мы не должны попасть в ситуацию, как в прошлый раз, когда все сорвалось, а несколько сотен миллионов крон были потрачены на работу, которая была заморожена из-за смены политической обстановки», – сказала Кьелл.

В 2014 году Норвегия решила отказаться от заявки на Олимпиаду-2022 из-за высоких расходов на ее проведение.

Половина норвежцев поддерживает идею проведения в стране зимней Олимпиады