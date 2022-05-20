Половина норвежцев поддерживает идею проведения в стране зимней Олимпиады

Каждый второй норвежец поддерживает идею проведения в стране зимних Олимпийских игр.

Об этом свидетельствуют данные опроса, произведенного компанией Respons по заказу издания VG.

49% респондентов положительно относятся к идее подать заявку на проведение зимней Олимпиады в 2030 году. 27% заявили, что они настроены негативно. 23% отпрошенных ответили, что «не уверены».

«Есть изменения в цифрах с тех пор, как у нас в последний раз был такой процесс. Это приятно.

Возможно, люди начали осознавать, что процесс подачи заявок сейчас отличается от того, что было в прошлом. Мне кажется, многие считают, что мы, как лучшая в мире страна в зимних видах спорта, должны сыграть здесь свою роль. Что на нас, возможно, лежит ответственность. И это хорошо», – сказала член МОК Кристин Клостер Осен.

Несколько лет назад Норвегия отказалась подавать заявку на Игры-2022, так как большая часть населения выступала против.

В эти выходные норвежские спортивные руководители соберутся в Тромсе, чтобы, среди прочего, обсудить возможную подачу заявки на проведение зимней в 2030 или 2034 году.