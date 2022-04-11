Испания планирует подать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года.

Предполагается, что Игры примут Каталония и Арагон. Сейчас власти этих регионов обсуждают с Олимпийским комитетом Испании географическое распределение соревнований.

«В ближайшие дни НОК Испании проведет заседание, чтобы прийти к окончательному решению по кандидатуре, которая будет представлена Международному олимпийскому комитету и поддержана правительством Испании», – сообщили в национальном олимпийском комитете.

Планируется провести два местных референдума, чтобы оценить поддержку заявки среди населения.

Ранее о желании принять Олимпийские игры-2030 заявили Солт-Лейк-Сити, Саппоро и Ванкувер.