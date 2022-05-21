Тириль Экхофф исполнилось 32 года

Сегодня норвежская биатлонистка празднует день рождения. Спортсменке исполняется 32 года.

Экхофф – двукратная олимпийская чемпионка. Также она завоевала две серебряные и четыре бронзовые медали Игр. Норвежка 10 раз становилась чемпионкой мира.

В сезоне-2020/21 Тириль выиграла общий зачет Кубка мира. На ее счету 29 личных побед и 49 подиумов всего (29-9-11).

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