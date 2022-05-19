WADA продолжает отслеживать условия восстановления РУСАДА, несмотря на ситуацию на Украине

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает отслеживать условия восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), несмотря на ситуацию на Украине, заявил главный юрисконсульт организации Росс Венцель.

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) РУСАДА лишилось статуса соответствия в декабре 2020 года.

В июне 2021 года РУСАДА получило план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, который должен быть реализован до середины декабря 2022-го.

«WADA продолжает отслеживать ситуацию в РУСАДА, включая предоставление ежемесячного отчета о его работе и контакты с отделом WADA по национальным антидопинговым агентствам.

И эта работа будет продолжаться на протяжении всего двухлетнего периода, чтобы в декабре решить, были ли соблюдены условия восстановления», – заявил Венцель.