IBU оштрафовал Германию, Беларусь и еще 5 федераций за хранение запрещенных фторсодержащих парафинов

Международный союз биатлонистов (IBU) оштрафовал семь национальных федераций за хранение запрещенных фторсодержащих парафинов.

За нарушения на юниорском Кубке IBU оштрафованы Корея, Чехия, Беларусь и Финляндия, за незначительные нарушения на Кубке IBU – Польша, Германия и Япония.

«За первое нарушение национальные федерации были оштрафованы на несколько тысяч евро. Второе нарушение приведет к большему финансовому штрафу, а третье – к запрету для федерации на участие в следующем мероприятии IBU.

Штрафы на уровне Кубка IBU и юниорского Кубка IBU ниже, чем на Кубке мира», – говорится в пресс-релизе IBU.