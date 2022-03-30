IBU оштрафовал Германию, Беларусь и еще 5 федераций за хранение запрещенных фторсодержащих парафинов

Теги Кубок мира по биатлону IBU Кубок IBU юниорский Кубок IBU Биатлон

Международный союз биатлонистов (IBU) оштрафовал семь национальных федераций за хранение запрещенных фторсодержащих парафинов. 

За нарушения на юниорском Кубке IBU оштрафованы Корея, Чехия, Беларусь и Финляндия, за незначительные нарушения на Кубке IBU – Польша, Германия и Япония.

«За первое нарушение национальные федерации были оштрафованы на несколько тысяч евро. Второе нарушение приведет к большему финансовому штрафу, а третье – к запрету для федерации на участие в следующем мероприятии IBU. 

Штрафы на уровне Кубка IBU и юниорского Кубка IBU ниже, чем на Кубке мира», – говорится в пресс-релизе IBU. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные