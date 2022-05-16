Бабиков об уходе из группы Каминского: «У Юрия Михайловича намечалась более молодая команда. Подвохов и скандалов здесь никаких нет»

Чемпион мира 2017 года в эстафете объяснил решение покинуть тренировочную группу Юрия Каминского и перейти к Сергею Башкирову.

Группу Каминского также покинули и , которые перешли к Артему Истомину. Ранее Каминский отказался отвечать на вопрос о причинах ухода спортсменов из своей группы.

«Решение Каминского сказать про «обратиться к спортсменам» – странное. Нет никакого конфликта. Почему он так говорит, раззадоривая вас и, не дай бог, других журналистов, я не очень понимаю.

У нас абсолютно здоровая атмосфера. Мы поговорили с Юрием Михайловичем и с моим личным тренером. Ни у кого никаких обид даже близко нет.

Все это долго обсуждалось с тренерами. Пришли к такому выводу просто потому, что у Юрия Михайловича намечалась более молодая команда.

В таком коллективе были люди с моей проблематикой, то есть более возрастные ребята, у которых многие вещи в тренировках близкие к моим проблемам. Мы обсудили и пришли к выводу, что можно попробовать поступить вот так.

Когда думали, как будет строиться подготовка в этом году, рассматривались варианты, что разделения на группы не будет. Обсуждали, что, может быть, это разделение вообще не так масштабно и не имеет большого смысла.

Это связано с тем, что здесь проще решать мои проблемы, как спортсмена, потому что у ребят очень схожая ситуация. И по тому году заметили, что для прогресса Халили и Серохвостова, да и того же Латыпова, были необходимы одни вещи, а у меня приходилось немножко менять.

Мы понимаем, что у нас все складывалось неплохо, потому что прогресс – заслуга и тренеров, и всего тренировочного процесса. Чтобы не выглядеть вот таким человеком, ради которого одному в команде нужно все менять, решили, что в группе Башкирова будет проще это делать.

Юрий Михайлович поддержал меня в этом смысле. Сказал, что в этом тоже есть свои плюсы.

Мы понимаем, что в этом есть и свои риски. Тем не менее, тут нет никакой большой новости, подвохов, скандалов – ничего нет. По поводу Серохвостова и Халили ничего не знаю», – сказал Бабиков.

Бабиков, Халили и Серохвостов отказались тренироваться у Каминского (Metaratings)