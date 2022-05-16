Дмитрий Ярошенко: «Не вижу смысла гадать, из-за чего биатлонисты ушли от Каминского. От себя могу сказать: я бы не ушел»

Двукратный чемпион мира прокомментировал уход , и из группы Юрия Каминского.

Бабиков будет готовиться к сезону в группе Сергея Башкирова, Халили и Серохвостов – у Артема Истомина.

«Не вижу смысла гадать на кофейной гуще, из-за чего биатлонисты ушли от Каминского. Только результаты покажут, правильно они сделали или нет.

От себя могу сказать: я бы не ушел! Дальше — их дело. Хотят тренироваться в других группах? Какие проблемы. Если они считают, что все знают, могут сами подготовиться, или что есть тренеры лучше... Это право каждого человека.

Скорее всего, международного сезона не будет. Там же у нас все равно были две группы: Башкирова и Каминского. Если не будет международного сезона, значит, опаски нет.

Первые старты будут в Ханты-Мансийске – там их и увидим. Посмотрим, какую работу они проделали на фоне той группы, которая будет готовиться с Каминским. Уже в ноябре будет понятно, что они там натренировали», – сказал Ярошенко.

Юрий Каминский: «Почему ушли Бабиков, Серохвостов и Халили? Лучше обратиться к спортсменам. Боюсь, скажу лишнего и могу им навредить»