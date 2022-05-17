Егор Сорин: «Я являюсь личным тренером Халили, поэтому продолжу работать с ним. В команде подготовка будет с Истоминым»

Тренер российских лыжников Егор Сорин объяснил переход биатлониста в группу .

– Будете ли вы дальше работать с Халили?

– Я являюсь его личным тренером, поэтому буду продолжать работать с ним. Подготовку Халили будет проходить в сборной.

– Как будет проходить работа?

– Как и проходила раньше. Будут использоваться какие-то организационные вещи личного тренера – не все время же будет централизованная подготовка. В то время, когда ее не будет, Халили будет тренироваться отдельно. Вот сегодня мы вместе идем в тренажерный зал, проведем тренировку – обычная работа личного тренера. В команде подготовка будет с Истоминым.

– Почему он ушел из группы Каминского к Истомину?

– Это лучше спрашивать у Карима. Я не был против этого решения. Считаю, что спортсмен сам выбирает свою судьбу. В свое время Халили обратился ко мне за помощью, и на протяжении трех сезонов мы работали вместе с ним, никто его не заставлял – это было лично его решение. Поэтому, думаю, что с Артемом Евгеньевичем Карима ждет хорошая работа по ходу сезона.

Самое главное для меня, что Истомин сохраняет направление Каминского и считается его учеником. Но в данный момент, Артем Евгеньевич решил работать отдельно. Надеюсь, что в будущем Каминский будет главным тренером сборной и Истомин будет работать под началом Юрия Михайловича, – сказал Сорин.

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