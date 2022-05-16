Юрий Каминский: «Почему ушли Бабиков, Серохвостов и Халили? Лучше обратиться к спортсменам. Боюсь, скажу лишнего и могу им навредить»

Тренер мужской сборной России по биатлону не стал отвечать на вопрос о причинах ухода Антона Бабикова, и из своей группы.

Бабиков будет готовиться к сезону в группе Сергея Башкирова, Халили и Серохвостов – у Артема Истомина.

«Почему ушли Бабиков, Серохвостов и Халили? Лучше обратиться к спортсменам, пусть они вам расскажут. Я не хотел бы говорить на эту тему.

Боюсь, скажу лишнего и могу им навредить. Решения у нас, в первую очередь, принимают спортсмены, а потом все остальные подстраиваются под этот выбор», – сказал Каминский.

«Буду ли оставаться тренером сборной? Пока буду. Следующий сезон? Там будет видно. Сейчас новый президент скажет: «Не нужен!»… Выборы же 23-го числа», – цитирует Каминского «Чемпионат».