Светлана Ишмуратова: «Халили и Серохвостову придется нелегко. Тренируясь с женщинами, они фактически будут соревноваться будут между собой»

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Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова прокомментировала новость, что Карим Халили и Даниил Серохвостов перешли от тренера Юрия Каминского в группу Артема Истомина

В группе Истомина также будут тренироваться восемь женщин – Лариса Куклина, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Екатерина Носкова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая и Елизавета Каплина.

«Конечно, то, что в женской группе будут работать два представителя мужской команды, для девчонок это хорошо, поскольку мужчины на тренировках будут задавать скорость в передвижении и по стрельбе.

А для мальчишек, конечно, все гораздо хуже, поскольку у них не будет соперничества. Халили и Серохвостов, тренируясь с женщинами, фактически будут соревноваться будут между собой. Больше соревноваться им будет не с кем.

В группе ведь кому-то тяжело, кому-то, напротив, легко. Тот, кому легко, возглавляет эту тренировку, и все за ним тянутся. За счет этого идет прирост. А когда тренируются вдвоем, биоритмы у спортсменов привыкают друг к другу. Так что Даниилу и Кариму придется нелегко.

А для девчонок, повторюсь, это будет очень здорово: они будут тянуться.

Но в качестве эксперимента сейчас этот вариант, конечно, можно попробовать. Но я даю шансов (на успех) поменьше: меньше пятидесяти процентов, что это хорошо», – сказала Ишмуратова. 

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