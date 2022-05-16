Васильев о том, что Халили и Серохвостов перешли в группу Истомина: «Ерунда полная. Что-то спортсменам стали слишком много позволять»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о том, что и будут готовиться к новому сезону в группе .

«Это ерунда полная. Если продолжат в том же духе, то это будет полная чехарда. Это очень странно. Что-то спортсменам стали слишком много позволять.

Это тот самый случай, когда хвост виляет собакой. Нужно в данном отношении поменьше позволять демократии. Спортсмены, те, которые готовятся за государственный счет, должны выполнять все требования, которые перед ними предъявляются.

И всю эту самодеятельность, «хочу — не хочу» они должны оставлять дома. В противном случае они должны полностью переходить на самоподготовку за свои деньги. Тогда они могут делать все, что им заблагорассудится. Все остальное — в рамках установленных процедур и установленного порядка.

В армии так не положено – когда у одного командира нравится, а у другого – нет. А уж тем более, когда мужчины и женщины в одной группе тренируются... Не знаю, мне это не нравится. Я этот вариант не приемлю совсем», – сказал Васильев.

Также Васильев высказался о составе группы .

«Что касается группы спортсменок, которые будут работать с Шашиловым, то, жаль, конечно, девчонок. К сожалению, под руководством Шашилова в этой группе не вижу никаких перспектив.

Отдельно, может быть, что-то увидим, но глобально, чтобы составлять конкуренцию зарубежным командам, лидерам мирового биатлона – я перспектив здесь не вижу.

Со временем, я надеюсь, все встанет на круги своя, и в этот момент мы должны быть готовы к международным соревнованиям. Раскачиваться будет некогда. А в конфигурации с Шашиловым ничего хорошего там не будет», – сказал Васильев.

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