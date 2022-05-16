Губерниев о составах групп на подготовку: «Кто-то что-то порешал в тишине при молчаливом согласии Минспорта»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказал мнение о составах групп сборной России на централизованную подготовку к сезону-2022/23.

«Подобного рода вещи должны быть абсолютно гласны. Сейчас группы уже приступили к подготовке. Состав еще даже толком не сформирован.

У нас по традиции президент СБР молчит, потому что он очень сильно занят на канале «Звезда». Никто ничего не объясняет, пресс-релизов нет. Кто-то что-то порешал в тишине при молчаливом согласии Минспорта.

Просто молодцы. При все при том, что ситуация может кардинально измениться 23 июня, когда будут выборы президента СБР.

Я так понимаю, что будущее Каминского в сборной под вопросом. С моей точки зрения мы ловим рыбу в мутной воде. Никто ничего не объясняет. Кто-то откуда-то куда-то перешел в обстановке полной секретности. От дебатов Майгуров отказался. Окей.

Бабиков – человек тонкой душевной организации. Он был часто недоволен тренерами. Посмотрим, насколько ему будет комфортно в группе Башкирова.

По Нигматуллиной и Буртасовой все понятно. Но боюсь, что Халили и Серохвостов ошибаются. Это вопрос каких-то внутренних взаимоотношений в группе Каминского.

В спорте определяющим будет результат. Но мне по-прежнему непонятно, кто тренер по стрельбе у Истомина. Норицын? И почему Норицын тренер по стрельбе, когда он методист хороший? Что-то намудрили там, никому ничего не объяснили», – сказал Губерниев.

Серохвостов и Халили будут тренироваться у Истомина, Латыпов – у Каминского, Логинов и Цветков – у Башкирова. СБР утвердил составы групп

Миронова, Резцова и Куклина будут тренироваться в группе Истомина, Казакевич и Шевченко – у Шашилова, Буртасова и Нигматуллина не вошли в составы групп