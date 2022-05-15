Карим Халили: «Чего бы хотелось для счастья? Чтобы мы смогли вернуться к международным соревнованиям и получать там удовольствие»

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Российский биатлонист Карим Халили рассказал, чего ему не хватает для счастья.

«Для счастья, кажется, мне еще много медалей не хватает, ха-ха.

Ну, наверное, первое, чего бы хотелось для счастья – это чтобы мы снова смогли вернуться к международным соревнованиям и получать там удовольствие от этого», – сказал Халили.

Также он оценил развитие биатлона в России.

«Я считаю, что, наверное, главное – желание. Как для спортсменов, так и для тренеров. В принципе, условия у нас есть. Возможно, не везде. У нас много биатлонных городов, которые действительно развиты.

Поэтому я думаю, что главное, чтобы было желание и мотивация работать – не только у спортсменов, но и у тренеров», – добавил спортсмен.

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