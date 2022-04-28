Биатлонисты Логинов, Латыпов, Халили, Казакевич и Миронова посетили финал Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом»

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Российские биатлонисты Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Ирина Казакевич и Светлана Миронова посетили шестой матч финала Кубка Гагарина по хоккею между ЦСКА и «Металлургом». 

Фото с трибун опубликовал руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своем телеграм-канале. На матче также присутствует тренер женской сборной Михаил Шашилов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Александр Логинов и Максим Цветков также посетили футбольный матч ЦСКА – «Динамо». Биатлонисты сделали символический первый удар по мячу.

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