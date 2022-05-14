Скончалась бронзовый призер ЧМ-1993 по биатлону Светлана Захарова

Бронзовый призер чемпионата мира-1993 по биатлону Светлана Захарова скончалась в возрасте 54 лет.

Об этом сообщил Союз биатлонистов России (СБР). Причины смерти не уточняются.

В сезоне-1989/90 спортсменка, выступавшая под фамилией Панютина, дважды попадала на подиум Кубка мира в личных гонках – она занимала второе и третье места в спринтах. В том сезоне она стала шестой в общем зачете.

На счету биатлонистки также две победы в эстафетах на Кубке мира. В составе сборной России она также взяла эстафетную бронзу чемпионата мира-1993, который проходил в болгарском Боровце.