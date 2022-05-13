Драчев об отказе Майгурова участвовать в дебатах: «Что ему там дискутировать? Все и так понятно»

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) прокомментировал информацию о том, что отказался от предвыборных дебатов с кандидатом на пост президента СБР Алексеем Нуждовым.

– Как вы оцениваете отказ Майгурова?

– А что ему там дискутировать? Все и так понятно.

– Нужны ли предвыборные дебаты в российском спорте, в частности в биатлоне?

– Это зависит от того, насколько человек готов разговаривать с реальным претендентом или просто пыль в глаза пускает. Реальной работы не было проведено, вот и сказать нечего. Опять показать себя некомпетентным? Мы получим очередное подтверждение.

– Вы бы согласились на дебаты?

– Дебаты – разговор людей, которые хотят что-то сделать для российского биатлон. По крайней мере, все услышат, что необходимо сделать. Проанализировать соперников и конкурентов, может, у них что-то на вооружение взять. Любые дебаты полезны, если человек компетентен, у него есть желание работать и стремление что-то развивать.

А если он будет только своими делами заниматься, то, конечно, он не пойдет ни на какие дебаты. Они ему не нужны, чтоб в очередной раз не показать свою слабость во многих моментах, – заявил Драчев.

Губерниев заявил, что Майгуров отказался от предвыборных дебатов с Нуждовым: «Сослался на напряженный график. Я-то все знаю об этом графике»