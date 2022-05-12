Йоханнес Бо: «Хочу выиграть общий зачет Кубка мира, это важная цель на сезон»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо рассказал о желании вновь выиграть общий зачет Кубка мира.

В минувшем сезоне спортсмен стал в тотале 13-м.

«Я вошел в режим, при котором вместо злобы и сожалений думаю о том, что я смогу сделать для возвращения в лидеры. Надеюсь, в начале сезона я буду высоко, а дальше пойду по накатанной. Хочу выиграть общий зачет Кубка мира, это важная цель на сезон», – сказал Бо.

После Олимпиады в Пекине норвежец пропустил заключительные этапы Кубка мира и досрочно завершил сезон, чтобы восстановиться от нагрузок.

«Бывало так, что я ничем не занимался, и этого было достаточно. Но у меня появилось время, чтобы сосредоточиться на других вещах. Я смог побывать на днях рождения, уделить время семье и поучаствовать в спонсорских мероприятиях. Вдобавок к этому продолжается история с переездом в новый дом.

К предстоящему сезоне планирую ту же программу (что и другие биатлонисты сборной Норвегии – Sports.ru), кроме июньского сбора. Именно в это время мы переедем в новый дом, вопрос с логистикой будет довольно серьезным. Но после этого я ко всему готов», – отметил Бо.