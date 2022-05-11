Касперович об отстранении российских биатлонистов: «Мы ничего не растеряем. Наоборот, подтянем биатлон в регионах на совсем другой уровень»

Бывший тренер сборной России Александр Касперович заявил, что российские биатлонисты не утратят свой уровень без международных соревнований.

«Сто процентов, что мы ничего не растеряем. И наоборот, подтянем биатлон в регионах на совсем другой уровень. Тут есть вопрос мотивации спортсменов, особенно возрастных.

Но дай бог, будет хороший спарринг с белорусами, возможно, с какими-то другими странами. За два года мы ничего не потеряем», – сказал Касперович.

Александр Касперович: «От изоляции России потерял в первую очередь мировой биатлон. Если планы Нуждова будут реализованы, российский биатлон много не потеряет»