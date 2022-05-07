Александр Касперович: «От изоляции России потерял в первую очередь мировой биатлон. Если планы Нуждова будут реализованы, российский биатлон много не потеряет»

Тренер сборной Санкт-Петербурга Александр Касперович заявил, что мировой биатлон потерял от изоляции России.

«От изоляции России потерял в первую очередь мировой биатлон. Россия, как и Беларусь, является одной из ведущих стран в биатлоне, которая составляет высокую конкуренцию другим командам.

Да, нам будет непросто, но та программа, которую предлагает кандидат в президенты СБР Алексей Нуждов, приемлема для нынешней ситуации. Если все планы будут реализованы, то российский биатлон много не потеряет. Напротив, его уровень только поднимется. Это касается как развития спортсменов, так и их мотивации.

Нам, тренерам, необходимо сплотиться. Не будем терять хватку», – сказал Касперович.

Также он рассказал, готов ли рассмотреть предложение войти в тренерский штаб сборной России.

«Если мне поступит предложение, то я буду готов его рассмотреть, в том числе в качестве кандидата на пост главного тренера», – добавил Касперович.