Зайцева о назначении Истомина: «Когда-то надо начинать приглашать в сборную молодых специалистов. Если в СБР так решили, значит, ему доверяют»

Теги Ольга Зайцева сборная России жен Артем Истомин Биатлон

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала назначение Артема Истомина тренером женской сборной России по биатлону. 

«Я не знаю Артема Истомина лично, поэтому тяжело как-то комментировать его кандидатуру. Если в СБР так решили, значит, ему доверяют, в него верят.

Когда-то надо начинать и приглашать в сборную молодых специалистов, надо пробовать. Проблем никаких не вижу, надо обязательно привлекать молодых специалистов. Артем был помощником, у него есть опыт, он все знает.

Бояться и нагонять страх не надо, надо пробовать! Молодые учатся, набираются опыта и дают результат. Все нормально», — сказала Зайцева. 

Как будет жить наш биатлон? 26-летний шеф сборной, Кубок Содружества с белорусами и возможный переворот уже в июне

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные