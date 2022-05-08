Зайцева о назначении Истомина: «Когда-то надо начинать приглашать в сборную молодых специалистов. Если в СБР так решили, значит, ему доверяют»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала назначение Артема Истомина тренером женской сборной России по биатлону.

«Я не знаю Артема Истомина лично, поэтому тяжело как-то комментировать его кандидатуру. Если в СБР так решили, значит, ему доверяют, в него верят.

Когда-то надо начинать и приглашать в сборную молодых специалистов, надо пробовать. Проблем никаких не вижу, надо обязательно привлекать молодых специалистов. Артем был помощником, у него есть опыт, он все знает.

Бояться и нагонять страх не надо, надо пробовать! Молодые учатся, набираются опыта и дают результат. Все нормально», — сказала Зайцева.

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