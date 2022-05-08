Анатолий Хованцев: «Не знаю, почему Истомина решили выбрать тренером женской команды. Его кандидатура вызывает опасения»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону прокомментировал назначение тренером одной из групп женской сборной России по биатлону.

«Даже не знаю, почему Артема Истомина решили выбрать тренером женской команды. Когда я еще приглашал работать с командой – это был эксперимент. Женская команда – это, видимо, следующий эксперимент с ним.

Можно сказать, СБР резко бросает его в шторм. Его кандидатура вызывает опасения. Было мнение, что правильно отдать Шашилову группу девочек, которых он тренировал, и попробовать подобрать еще одну тренерскую бригаду. Это был бы более оправданный эксперимент со стороны СБР.

Майгуров пока еще легитимный президент, поэтому он вправе определить тренерский состав. Возможно, если президентом СБР станет другой человек, то будут перестановки.

Уже говорили, что это не очень хорошо. На будущее стоит запланировать, чтобы переизбрание в СБР проходило гораздо раньше – хотя бы в апреле, чтобы новое правление утверждало тренерский штаб», – сказал Хованцев.

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