Сергей Чепиков: «Рад, что Истомин стал руководящим тренером. Это человек творческий, ищущий, с научным подходом, ответственный»

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков заявил, что рад назначению Артема Истомина на должность тренера женской сборной России по биатлону.

Истомин будет руководить одной из групп на централизованную подготовку, другую группу возглавит Михаил Шашилов.

«Я искренне рад, что Истомин стал именно руководящим тренером. Это человек творческий, ищущий, с научным подходом, ответственный, поэтому мне приятно, что он тренер, а не помощник.

С Виталием Норицыным я особо не общался, если Истомин сделал такое предложение (вернуть в команду Норицына), то надеюсь, это будет продуктивно», – отметил Чепиков.

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