Павел Ростовцев: «Главный тренер должен не влезать внутрь тренировочного процесса, а заниматься именно организаторской работой»

Трехкратный чемпион мира поделился мнением о новом составе тренерского штаба сборной России по биатлону.

и Сергей Башкиров возглавят группы в мужской сборной, и – в женской.

«Я оцениваю положительно состоявшиеся назначения. Многие люди, связанные с биатлоном, пытаются выразить мнение, что сначала нужно выбрать было президента, а потом тренерский состав, я же с этим категорически не согласен.

Это совершенно два параллельных процесса, которые друг с другом связаны, но не так сильно, как это сейчас позиционируется. Я абсолютно убежден, что назначенный тренерский штаб – не позиция одного человека, будь то президента или еще кого-то, все кандидаты были обсуждены внутри тренерского сообщества.

Хватит уже революций, наверное, главный тренер, может, и появится после выборов главы СБР. Но он должен, как мне кажется, не влезать внутрь тренировочного процесса, а именно заниматься организаторской работой, чтобы преемственность была гармонично выстроена.

Но один человек это не сделает, тут целая система. Это иллюзия, что один человек способен прийти и все выстроить», – отметил Ростовцев.

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