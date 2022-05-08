Павел Ростовцев: «Главный тренер должен не влезать внутрь тренировочного процесса, а заниматься именно организаторской работой»

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Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев поделился мнением о новом составе тренерского штаба сборной России по биатлону.

Юрий Каминский и Сергей Башкиров возглавят группы в мужской сборной, Михаил Шашилов и Артем Истомин – в женской.

«Я оцениваю положительно состоявшиеся назначения. Многие люди, связанные с биатлоном, пытаются выразить мнение, что сначала нужно выбрать было президента, а потом тренерский состав, я же с этим категорически не согласен.

Это совершенно два параллельных процесса, которые друг с другом связаны, но не так сильно, как это сейчас позиционируется. Я абсолютно убежден, что назначенный тренерский штаб – не позиция одного человека, будь то президента или еще кого-то, все кандидаты были обсуждены внутри тренерского сообщества.

Хватит уже революций, наверное, главный тренер, может, и появится после выборов главы СБР.  Но он должен, как мне кажется, не влезать внутрь тренировочного процесса, а именно заниматься организаторской работой, чтобы преемственность была гармонично выстроена.

Но один человек это не сделает, тут целая система. Это иллюзия, что один человек способен прийти и все выстроить», – отметил Ростовцев. 

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