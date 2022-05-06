Дмитрий Губерниев: «Очень странно сначала назначать тренеров, затем выбирать президента СБР. Это какая-то порочная система»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении тренеров сборной России по биатлону.

Сегодня правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренеров-руководителей групп централизованной подготовки на сезон-2022/23.

Юрий Каминский и Сергей Башкиров возглавят группы в мужской сборной, Михаил Шашилов и Артем Истомин – в женской.

— Еще раз хочу сказать, что очень странно сначала назначать тренеров, затем выбирать президента . Это какая-то порочная система. Не понимаю, зачем это нужно министерству спорта и Олимпийскому комитету.

Шашилов без сомнения одну из групп должен тренировать. — тренер молодой и талантливый. Видимо, над ними будет фигура главного тренера.

— Не кажется, что у Истомина не так много опыта, чтобы возглавлять одну из групп?

— Он талантливый парень и вполне может справиться. Наверняка же у него будет опытный тренер по стрельбе. Но в любом случае женские тренеры у меня вызывают вопросы, – сказал Губерниев.

Каминский и Башкиров возглавят группы в мужской сборной России по биатлону, Шашилов и Истомин – в женской