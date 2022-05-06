Александр Тихонов: «Будь у меня возможность, я бы убрал Майгурова, Нуждова, Пака и Шашилова! У меня был такой опыт»

Четырехкратный олимпийский чемпион высказался о назначении тренеров сборной России по биатлону.

и Сергей Башкиров возглавят группы в мужской сборной, и – в женской. Групп будет четыре.

«Те интервью, которые они давали во время работы в сборной команде, были безграмотными. Шашилов ни на один вопрос внятно не ответил. Он должен на любой вопрос отвечать четко.

Я не согласен с этим абсолютно. Тем более зачем ставить старшим тренером человека не из биатлона?» — сказал Тихонов.

Также он прокомментировал намерение главы биатлонистов России (СБР) переизбираться на второй срок.

«Театр абсурда! Будь у меня возможность, я бы убрал Майгурова, Нуждова, Пака и Шашилова! У меня был такой опыт. Я всех выслушивал на тренерском совете, предлагал кандидатуры.

Все возмущались, но результат себя оправдывал. Еще даже неизвестно, кто будет возглавлять СБР — в этом уже весь абсурд!» — цитирует Тихонова «СЭ».