Александр Тихонов: «Будь у меня возможность, я бы убрал Майгурова, Нуждова, Пака и Шашилова! У меня был такой опыт»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о назначении тренеров сборной России по биатлону.
Юрий Каминский и Сергей Башкиров возглавят группы в мужской сборной, Михаил Шашилов и Артем Истомин – в женской. Групп будет четыре.
«Те интервью, которые они давали во время работы в сборной команде, были безграмотными. Шашилов ни на один вопрос внятно не ответил. Он должен на любой вопрос отвечать четко.
Я не согласен с этим абсолютно. Тем более зачем ставить старшим тренером человека не из биатлона?» — сказал Тихонов.
Также он прокомментировал намерение главы Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова переизбираться на второй срок.
«Театр абсурда! Будь у меня возможность, я бы убрал Майгурова, Нуждова, Пака и Шашилова! У меня был такой опыт. Я всех выслушивал на тренерском совете, предлагал кандидатуры.
Все возмущались, но результат себя оправдывал. Еще даже неизвестно, кто будет возглавлять СБР — в этом уже весь абсурд!» — цитирует Тихонова «СЭ».