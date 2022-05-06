Виктор Майгуров: «Падин принял решение сделать паузу в работе, посвятить больше времени семье»

Глава Союза биатлонистов России ( ) сообщил, что взял паузу в тренерской карьере.

Ранее СБР рассматривал кандидатуру Падина на должность старшего тренера женской сборной России.

«У нас были консультации с Падиным на Олимпиаде и в апреле. Он принял решение пока сделать паузу в работе, посвятить больше времени семье.

Он не говорит, что больше никогда не будет работать тренером. Если он будет готов, его навыки мы сможем применить.

Сейчас он не ждет предложений от других стран. Честно ответил – пока берет паузу», – сказал Майгуров на пресс-конференции.