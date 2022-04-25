Евгений Редькин: «Мы готовы поддержать Майгурова, если он будет выдвигаться на пост президента СБР. Наш регион готов его поддержать»

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Главный тренер сборной Югры Евгений Редькин высказался по поводу выбора тренеров сборной России и президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Я считаю, что руководство федерации должно решать вопрос с выбором тренеров, но Андрей Падин – достойный кандидат. Мы с ним тренировались, вместе бегали. Он показал прекрасные результаты с белорусской командой, но, если хочет работать в России, может возглавить и нашу сборную.

На тренерском совете нам сказали, что тренеры сборной в основном останутся те же самые, что меня, в принципе, устраивает.

Что касается выборов президента СБР, то Виктор Майгуров – мой друг и является членом нашей общественной организации Федерации биатлона Югры.

Мы готовы поддержать его кандидатуру, если он будет выдвигаться на пост президента и подаст заявление в нашу федерацию. Наш регион готов его поддержать», – сказал Редькин.

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