Евгений Редькин: «Мы готовы поддержать Майгурова, если он будет выдвигаться на пост президента СБР. Наш регион готов его поддержать»

Главный тренер сборной Югры Евгений Редькин высказался по поводу выбора тренеров сборной России и президента Союза биатлонистов России (СБР).
«Я считаю, что руководство федерации должно решать вопрос с выбором тренеров, но Андрей Падин – достойный кандидат. Мы с ним тренировались, вместе бегали. Он показал прекрасные результаты с белорусской командой, но, если хочет работать в России, может возглавить и нашу сборную.
На тренерском совете нам сказали, что тренеры сборной в основном останутся те же самые, что меня, в принципе, устраивает.
Что касается выборов президента СБР, то Виктор Майгуров – мой друг и является членом нашей общественной организации Федерации биатлона Югры.
Мы готовы поддержать его кандидатуру, если он будет выдвигаться на пост президента и подаст заявление в нашу федерацию. Наш регион готов его поддержать», – сказал Редькин.