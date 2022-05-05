Самуэльссон стал лидером по призовым среди шведских спортсменов за зимний сезон-2021/22

Теги сборная Швеции Себастьян Самуэльссон деньги Биатлон

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон стал лидером по заработанным призовым в зимнем сезоне среди шведских спортсменов. 

Всего за сезон Самуэльссон заработал 1451000 шведских крон (более 146 тысяч долларов).  

«Я очень доволен сезоном. Горжусь тем, что удалось финишировать в тройке общего зачета. Мне удавалось поддерживать высокий уровень на протяжении всего сезона. 

Призовые – это важная составляющая. Сегодня у меня есть финансовая безопасность, которой не было раньше.

Я пока не знаю, чем хочу заниматься после завершения карьеры. Стараюсь использовать деньги с умом. Думаю, что у меня хорошо получится инвестировать в собственное предприятие», – сказал Самуэльссон. 

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