Самуэльссон стал лидером по призовым среди шведских спортсменов за зимний сезон-2021/22

Олимпийский чемпион по биатлону стал лидером по заработанным призовым в зимнем сезоне среди шведских спортсменов.

Всего за сезон Самуэльссон заработал 1451000 шведских крон (более 146 тысяч долларов).

«Я очень доволен сезоном. Горжусь тем, что удалось финишировать в тройке общего зачета. Мне удавалось поддерживать высокий уровень на протяжении всего сезона.

Призовые – это важная составляющая. Сегодня у меня есть финансовая безопасность, которой не было раньше.

Я пока не знаю, чем хочу заниматься после завершения карьеры. Стараюсь использовать деньги с умом. Думаю, что у меня хорошо получится инвестировать в собственное предприятие», – сказал Самуэльссон.