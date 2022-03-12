Александр Тихонов: «Нуждов заявил, что готов вывести биатлон на новый уровень. А чем он занимался раньше? Он занимался интригами»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о решении Алексея Нуждова баллотироваться на пост президента СБР.

«Нуждов заявил, что готов вывести биатлон на новый уровень. А чем он занимался раньше, почему не вывел его в прошлые годы? Он занимался интригами – сначала хвалил Драчева, потом начал поливать его, затем хвалил Майгурова, но и он стал плохим.

Интриганы никогда доброго дела не делали, мне из регионов звонят, говорят, что где-то Нуждов форму подарит, где-то еще что-то, но на этом все. Его обещания ничем не подкреплены.

Я обращаюсь ко всем регионам. Подумайте, человек без специального образования, не занимался биатлоном. Сделайте правильный выбор. Этот тренерский состав способен работать, если им не будут мешать, если будет материальная база.

После ухода моей команды из СБР биатлон хлебнул горя. Сколько лет было без успехов? Мне 75 лет, зачем мне идти в президенты. Если бы я пришел, то сделал бы как было у нас раньше – собрал бы профессионалов, ответственных людей, и мы за несколько лет исправили бы ситуацию.

А сейчас другая задача перед руководителями – как выживать биатлону в новых реалиях», – сказал Тихонов.