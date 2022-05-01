Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону из Германии Лаура Дальмайер поучаствовала в ски-альпинистской гонке «Ледниковый патруль».

Организатором соревнований являются Вооруженные силы Швейцарии.

«63,73 км, 11 часов 5 минут в лыжной экипировке, группа из трех спортсменов. А в этом году вдобавок еще и пришлось много бегать.

Это «Ледниковый патруль». Вероятно, это самая длинная и тяжелая гонка в ски-альпинизме? Уж точно одна из.

Но это и правда захватывает дух, невероятная организация от швейцарских военных!» – написала Дальмайер в соцсетях.

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