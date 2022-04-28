Ройселанн в ближайшие дни может принять решение о завершении карьеры

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону из Норвегии Марте Ульсбю-Ройселанн в ближайшие дни может принять решение о продолжении или завершении карьеры.

Об этом сообщает издание Ski-nordique. Сейчас спортсменка находится в отпуске и обдумывает дальнейшие планы. Ожидается, что в понедельник она встретится с представителями сборной Норвегии.

В этом сезоне Ульсбю-Ройселанн завоевала три золота и две бронзы на Играх-2022 в Пекине. Также она стала обладателем Большого хрустального глобуса по итогам Кубка мира.

Ульсбю-Ройселанн о продолжении карьеры: «Я еще не определилась. Меня взяли в сборную, но я приму решение в апреле»