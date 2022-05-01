Черезов о возможном выдвижении своей кандидатуры на выборы главы СБР: «Мысли посещали. Но надо быть более готовым, с определенными возможностями, ресурсами»

Трехкратный чемпион мира, глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов считает, что выборы президента Союза биатлонистов России должны проходить раньше.

Отчетно-выборная конференция предварительно назначена на 23 июня. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации заявляли вице-президент Алексей Нуждов и действующий президент Виктор Майгуров.

– Нужно ли сначала выбирать президента СБР, а затем назначать тренеров?

– Это же логично. Все здравомыслящие люди понимают, что надо сформировать руководящую позицию в любой организации. Затем те руководители, которые приходят, будут формировать команду.

То, что сейчас происходит, нелогично. Тренерский коллектив, спортсмены – это же большая группа людей. Они же должны понимать свое будущее – где, как, с кем работать. Поэтому я выступал за то, чтобы провести отчетно-выборную конференцию в мае.

– Поднимали вопрос на заседании правления?

– Да. Так как списки всех тренеров и членов сборных команд нужно подавать в Министерство спорта и Центр спортивной подготовки 31 мая, то надо делать выборы раньше. Вы видите, как происходит в других федерациях. Они проводят свои отчетно-выборные конференции кто в апреле, кто в мае. Поэтому вполне логично.

– Сколько человек вас поддержало на заседании?

– Два проголосовали за май, один воздержался, остальные – за июнь.

– Вы давно являетесь членом правления. Сами не хотели бы пойти кандидатом на выборы главы СБР?

– Конечно, мысли такие посещали. Но здесь надо быть более готовым, с определенными возможностями, ресурсами. Для чего должен приходить человек во главу любой федерации? Чтобы его вид спорта развивался. Для этого нужны финансовые ресурсы. В этом нет секрета. Нужен человек, который обладает такими возможностями, – сказал Черезов.